Lazio, Rocchi: "Con l'Inter sfida spettacolare. E quel gol in Supercoppa..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex attaccante biancoceleste Tommaso Rocchi ha parlato così in vista di Inter-Lazio e non solo: “Sarà una partita affascinante, difficile per entrambe le squadre. I nerazzurri stanno facendo bene, hanno una grande rosa, ma la Lazio arriva da un'ottima striscia, e con la rosa al completo è difficile da battere. Mi aspetto una gara a viso aperto, e mi auguro che i biancocelesti possano riuscire ad esprimere il massimo potenziale. Barella o Luis Alberto? Saranno fondamentali, ma lo saranno anche i quinti delle due squadre: gli esterni possono fare la differenza. Barella sta facendo un ottimo campionato, ma la Lazio ha forse il miglior centrocampo della Serie A ".

SFIDA - “Sarà interessante vedere il duello tra Acerbi e Lukaku. Il centrale della Lazio dovrà essere intelligente e capire quando usare il fisico, e quando invece restare in attesa e temporeggiare l'attaccante. Immobile? È incredibile il modo in cui sta riuscendo a essere sempre determinante e continuo. È generoso, leader: fondamentale ".

RICORDI - “Il gol all'Inter in Supercoppa resterà indelebile e lo ricordo alla perfezione. Giocammo al massimo e sfruttammo l'occasione. Sfidammo una squadra impressionante che poi vinse tutto. Non ho rimpianti nel calcio. I momenti negativi avuti me li porto dentro come quelli positivi: fa tutto parte della carriera di un calciatore “

BAYERN MONACO - “La Lazio dovrà essere convinta dei propri mezzi e avere la forza di dare tutto contro una corazzata. Quando si gioca al massimo è difficile per chiunque affrontarti. I ragazzi di Inzaghi non dovranno avere rimpianti ma soprattutto fiducia in loro stessi. Nel calcio può succedere di tutto “.

