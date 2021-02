Lazio, solo 4 gol in carriera all'Inter per Immobile: nerazzurri nel mirino

"Andremo a Milano per vincere e fare il nostro gioco ", aveva detto così Ciro Immobile, al termine della vittoria contro il Cagliari, mettendo la sfida di domenica contro l'Inter nel mirino. Una sfida fondamentale per lui e per la Lazio, che in caso di vittoria, si avvicinerebbe ancora di più verso le primissime posizioni. L'attaccante di Torre Annunziata cerca il riscatto contro i nerazzurri, essendo stato espulso all'andata per una manata ai danni di Vidal. E statistiche alla mano, Immobile ha segnato solo 4 volte all'Inter in carriera, (di cui due con la maglia biancoceleste). La prima rete ai nerazzurri la siglò con la maglia del Genoa, nella stagione 2012/2013, l'anno dopo con quella del Torino. Le due marcature con la Lazio invece sono arrivate nel 2-1 casalingo lo scorso anno, e due anni fa in Coppa Italia a San Siro. I numeri attuali però parlano chiaro: 8 gol in 10 partite per Immobile. Uno stimolo in più per il bomber biancoceleste, per fare bene ancora una volta, anche contro l'Inter.

