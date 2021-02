Coppa Italia, aperta un'inchiesta dalla Procura Figc sulla lite Conte-Agnelli

AGGIORNAMENTO ORE 12:00- La Procura della Figc si muove sulla lite tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il tecnico dell'Inter, Antonio Conte: il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha infatti - apprende l'Ansa - appena aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. A riguardo - spiegano da ambienti della Procura - è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi ".

La Lega Serie A, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Alessandro Zampone, in seguito alle due semifinali di Coppa Italia, Juventus-Inter e Atalanta-Napoli. Un occhio di riguardo per ciò che è successo a fine partita del match dell'Allianz Stadium con una discussione piuttosto accesa tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Negli atti che il giudice aveva a disposizione, compreso il referto dell'arbitro, non c'era alcuna segnalazione dell'acceso diverbio tra il tecnico nerazzurro e il presidente della Juventus. Nessuna sanzione dunque per i due.