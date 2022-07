Bologna, Mihajlovic: sorrisi e abbracci nel blitz a Casteldebole

TUTTOmercatoWEB.com

Mai scontato Sinisa Mihajlovic e la sua squadra lo sa bene. Il tecnico del Bologna, ancora impegnato nelle cure per sconfiggere il ritorno della leucemia, sta seguendo la squadra in Dad ma questa mattina ha deciso di fare un vero e proprio blitz a Casteldebole. Il tecnico si è presentato in mattinata al centro dopo l'allenamento e si è trattenuto per circa mezz'ora.

Nessun discorso ma solo abbracci e saluti, con la promessa di rivedersi sul campo il più presto possibile...