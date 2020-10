Bologna, ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: lavoro differenziato per De Silvestri

Concluso l'impegno in Champions League, è già tempo di pensare al campionato per la Lazio. I biancocelesti avranno di fronte il Bologna, sabato ore 20:45 all'Olimpico. La squadra di Mihajlovic ha ripreso il programma di allenamento. Oggi pomeriggio seduta in vista della trasferta di Roma. Lorenzo De Silvestri, reduce da un infortunio al ginocchio rimediato contro il Sassuolo, ha svolto lavoro differenziato. Terapie invece per Medel, Poli, Skov Olsen e Dijks. Questo il comunicato ufficiale del club rossoblu: "Sono ripresi oggi in un pomeriggio di sole gli allenamenti dei rossoblù verso la trasferta di Roma. Lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche per i ragazzi di Mihajlovic, insieme ad alcuni Primavera. Lorenzo De Silvestri ha svolto una seduta differenziata, terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen".