Bologna-Sampdoria, tutti per Mihajlovic: striscioni e volantini al Dall'Ara - FT

Ognuno per sé, tutti per Sinisa. Al Dall'Ara è di scena la sfida tra Bologna e Sampdoria: l'occasione perfetta per un'ulteriore dimostrazione d'affetto per chi non smette mai di lottare. Come Mihajlovic, appunto. “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!", lo striscione esposto nel settore ospiti. L'ex Lazio ha iniziato il terzo ciclo di cure e non è presente in panchina. Ma non per questo sono mancate le trastimonianze di chi gli vuole bene. I tifosi rossoblù lo incoraggiano con dei manifesti ("Bologna è con te"), quelli sampdoriani con un grande striscione per il loro ex condottiero.

LAZIO, FREY IN ESCLUSIVA A LLSN

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE