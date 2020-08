Bolt, anche il campione di atletica positivo al Covid-19

Il coronavirus non ha risparmiato nessuno in questi mesi e soprattutto in questi giorni sono molte le personalità di spicco del mondo dello sport e non solo che alla fine sono risultate positive. Tra di loro c'è anche l'uomo più veloce del mondo, ovvero Usain Bolt. Il campionissimo solo qualche giorno fa aveva organizzato una festa in Giamaica per il suo compleanno alla quale avevano partecipato anche alcuni calciatori tra cui il giocatore del Manchester City e dell'Inghilterra Raheem Sterling e l'ala del Bayer Leverkusen Leon Bailey. Bolt, ha fatto sapere di essersi posto in isolamento già dal giorno in cui ha effettuato il tampone che poi oggi ha dato esito positivo.

Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

Diritti tv, slitta il termine per le offerte dei fondi legati alla Lega Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE