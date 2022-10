Bonanni: “Juventus? Non la vedo in grado di recuperare punti alle altre”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato dei temi più caldi del calcio italiano. Tra questi le difficoltà della Juve e il ritardo in classifica sulle altre big del campionato. Di seguito le parole dell'ex Lazio e Vicenza: "Continuo a pensare che in questo momento le parole dell'allenatore siano dettate per salvaguardare il suo lavoro piuttosto che altro. Non credo le pensi davvero certe cose. E' una situazione poco felice, non vorrei essere nei panni di nessuno. Non credo nella rimonta, ci sono delle squadre che ad oggi sono più forti sia caratterialmente che dal punto di vista tecnico-tattico. Non al vedo capace di recuperare punti a Napoli, Milan, Lazio, Roma e Atalanta. Se da qui alla sosta riescono ad inanellare un filotto, compresi i due scontri diretti, è un'altra cosa. Ma oggi la vedo molto in difficoltà".