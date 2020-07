Bonucci frecciata alla Lazio: "Lo scudetto più bello, per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto"

La vittoria contro la Sampdoria ha permesso alla Juventus di Sarri di vincere il nono scudetto consecutivo. Al termine della gara il capitano Leonardo Bonucci ha espresso il suo stato d'animo tramite un messaggio sui social.

"Da Capitano di una grande Squadra.



In un anno surreale.

Con una pandemia.

Contro tutto e tutti.



Per i nostri tifosi.

Per chi voleva i playoff.

Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto.

Per chi ci ha criticato.

Per chi non ci credeva più.



IL MIO PIÙ BELLO".