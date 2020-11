Ai microfoni di TMW l'ex calciatore Massimo Brambati ha commentato il caso Luis Alberto, questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni in casa Lazio: "Giusta la multa, anche se i compagni sono contenti che qualcuno abbia avuto il coraggio di dire certe cose, anche se in modo precipitoso. Per me fa bene Inzaghi a farlo giocare".