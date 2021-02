Brambati: "Inter - Lazio gara complicata più per i nerazzurri. Conte o Inzaghi? Scelgo il primo..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del duello tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, che si ritroveranno domenica a San Siro per Inter - Lazio. L'ex calciatore, ora procuratore sportivo, ha spiegato: "Io scelgo Conte, resta uno dei miei favoriti. Sarà una partita difficile, più per l'Inter che per la Lazio. l'Inter non sta male ma la Lazio sta meglio. Lukaku dovrebbe riposare, ma è il fulcro del gioco dei nerazzurri".

