FORMELLO - Lazio, Acerbi ok. E alla sua destra Inzaghi sceglie...

FORMELLO - Con tutte le armi a disposizione. Acerbi si allena in gruppo e guida la difesa durante la seduta dell’antiviglia. Era rimasto a riposo ieri. Luis Alberto aveva già dato rassicurazioni, anche Akpa Akpro si è riaggregato dopo un paio di sgambate differenziate. Gli unici assenti sono i lungodegenti Strakosha e Luiz Felipe. Via alle prove tattiche, segnalano il sorpasso di Musacchio ai danni di Patric: l’ex Milan è stato testato sul centrodestra per chiudere la linea a tre con Acerbi e Radu. È in vantaggio per la sfida di domenica, Inzaghi potrebbe affidarsi a un marcatore in più, preferendolo alla qualità nel palleggio di Patric. Il resto della formazione è scontato: Lazzari e Marusic sulle fasce, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo. Davanti la coppia affiatata Correa-Immobile. In panchina le opzioni Caicedo (recuperato dalla fascite plantare), Muriqi e Pereira. Le somme verranno tirate nella rifinitura di domani, precederà la partenza per Milano.