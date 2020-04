Branco: "Ho visto una bella Lazio. E che gran giocatore Leiva..."

La Lazio ha lasciato a bocca aperta gli amanti del calcio, i biancocelesti hanno condotto una stagione straordinaria fino allo stop del campionato. Ai microfoni di TMW ha parlato l'ex calciatore Branco: "Adesso la serie A sta tornando ad essere molto interessante, sta recuperando prestigio. La Juve è in testa però c'è più equilibrio, l'Inter è migliorata e c'è anche una bella Lazio. Quanto ai giocatori brasiliani, Lucas Leiva ha iniziato con me al Gremio, gran giocatore con un'esperienza eccezionale. Tra gli italiani mi piace Insigne che è molto tecnico ma anche Immobile. Giovani talenti brasiliani? Tra gli 'italiani' seguo non solo Paquetà ma anche Luiz Felipe della Lazio e Ibanez dell'Atalanta per fare alcuni esempi".