Brasile Mondiali | Neymar, altro che caviglia: l'attaccante è malato

Quello che si sta giocando in Qatar è un Mondiale infelice, almeno per ora, per Neymar. L'attaccante brasiliano ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia destra: lesione ai legamenti della caviglia destra con edema osseo, ha evidenziato l'esame medico a cui si è sottoposto. Ma non è l'unica brutta notizia per il Brasile: il calciatore del Paris Saint-Germain è attualmente malato. Ad annunciatlo è stato Vinicius Junior in zona mista dopo Brasile - Svizzera: "Sono felice per la vittoria, ma un po' dispiaciuto per il fatto che oggi Neymar non era qui a gioire con noi. E' rimasto in albergo perché non sta tanto bene. Non solo per via dell'infortunio, ma anche perché ha un po' di febbre. Ma spero che recuperi al più presto".