Brescia, Corini torna sulla Lazio: "Prendiamo atto del risultato"

La Lazio a Brescia ha collezionato la nona vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il record di Eriksson del 1998-99. Il gol nel recupero di Immobile ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti e dato un duro colpo alla squadra di Corini, raggiunta nel recupero anche a Parma nel turno precedente. In conferenza stampa il mister delle Rondinelle è tornato sul tema: "Prendiamo atto dei risultati contro Parma e Lazio. Siamo andati vicini a vincere una partita e a pareggiarne una come contro i biancocelesti. Dobbiamo continuare a lavorare". Nell'analisi dei singoli altro riferimento alla Lazio: "Ho sempre grande fiducia nei miei giocatori, Mangraviti ha sempre fatto bene. Viviani ha fatto bene contro una super squadra come la Lazio, mi è piaciuto moltissimo. Sarà un'occasione importante anche per lui con la Sampdoria".

