Brescia - Lazio, altra vittoria in extremis. Ma non è fortuna: i numeri del match

La Lazio vince ancora, e lo fa ancora una volta con una rimonta nei minuti di recupero. Fortuna, direbbe qualcuno. E invece no, i numeri del match parlano chiaro: la squadra biancoceleste ha dominato il Brescia sul campo del Rigamonti, e la vittoria è il frutto di un dominio territoriale che le statistiche della partita evidenziano in maniera indiscutibile. La Lazio ha creato più del doppio delle occasioni da gol rispetto agli avversari (13 contro 6). Ha effettuato 19 tiri (6 in porta), rispetto ai 6 (3 in porta) del Brescia. Il possesso palla è nettamente a favore degli uomini di Inzaghi: 63%, così come il territorio occupato sul terreno di gioco: 65%. Un altro dato emblematico è quello relativo ai cross su azione: la Lazio ne ha fatti 26. E proprio grazie a uno di questi è arrivato il gol vittoria.

I NUMERI DEI SINGOLI: Ciro Immobile fa doppietta, anche perché è il giocatore che ci prova più di tutti: 5 tiri verso la porta avversaria. Caicedo e Lazzari in veste di rifinitori: entrambi hanno creato 3 occasioni da gol. E poi c'è Acerbi che non si limita a difendere: percorre più km di tutti (11.43), tocca 100 palloni, realizza 80 passaggi e recupera 11 palle. I numeri parlano per lui. Bene anche Milinkovic che vince più duelli di tutti (7), compresi quelli aerei ovviamente (5), e che ha la media di velocità più alta (7.8 km/h). Lo scatto più rapido però è quello di Caicedo (36.72 km/h): è il primato assoluto in questo campionato.

