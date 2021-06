Brutta tegola per la Polonia: un pilastro costretto a saltare l’Europeo

A pochi giorni dall'inizio di Euro 2020, la Polonia perde un calciatore molto importante. Come riportato da Sky Sport, Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli attualmente in forse al Marsiglia, sarà costretto a saltare la competizione per un problema al menisco. Continua la sfortuna per il calciatore classe 1994 che, dopo il lungo stop causa la rottura prima del crociato sinistro e poi di quello destro, non prenderà parte nemmeno agli attesissimi Europei. Al posto del centravanti polacco che ha già lasciato il ritiro, il ct Paulo Sosa non convocherà nessuno.