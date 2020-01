Bucciantini: "La Lazio è diventata una squadra senziente. Vive le partite, e le vince"

"Se il calcio italiano ha perso appeal per colpa della Juve? Non quest'anno, penso all'Inter. Ma anche a Roma ci sono due squadre ricche di talento, organizzate". Parola dell'opinionista Marco Bucciantini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista, volto noto di Sky Sport, ha elogiato la Lazio per la propria crescita rispetto agli anni scorsi. Un miglioramento esponenziale che ha migliorato la qualità della nostra Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: "La Lazio è diventata una squadra senziente, sa vivere le partite - cosa che prima non faceva - e ora le ribalta pure. Una volta le disfaceva e poi le perdeva nei secondi tempi. Adesso le vince giocando un gran calcio e producendo grandissimi tiri. Quindi non è vero che l'appeal del campionato italiano è in decrescendo".

