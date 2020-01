Calciomercato Lazio, Juric: "A gennaio non si muove nessuno"

La prima parte di stagione del Verona è stata memorabile. Nonostante i gradi da neo-promossa e con praticamente nessun big in rosa (sulla carta), infatti, i veneti ora stazionano al dodicesimo posto in Serie A. Merito anche del tecnico Ivan Juric, abile nel riuscire a valorizzare i tanti giovani oliando alla perfezione i meccanismi della sua squadra. Ancora in lotta salvezza ma meritatamente a +5 sulla zona rossa. Un risultato impensabile legato all'esplosione di tre grandi talenti su tutti: Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. Tutti e tre, come ammesso da Juric in conferenza stampa, sono sulla lista della spesa di diversi club di Serie A - tra i quali figura la Lazio -, ma non si muoveranno prima della fine del campionato. "Se ho paura che qualcuno possa andarsene? I nomi li conosciamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L'accordo con la società era quello di far restare a Verona fino al termine della stagione questi giocatori trattati da altre squadre. Mi auguro che rimangano con grandi motivazioni".