FORMELLO - Lazio, avanti tutta! Inzaghi prova Correa alla Luis Alberto

FORMELLO - Mancano Leiva e Luis Alberto? La Lazio aggiunge una punta e prova a fare ancora più gol. È la sorpresa della vigilia, l’intenzione iper-offensiva di Simone Inzaghi: con lo spagnolo squalificato, arretra Correa sulla linea dei centrocampisti e affianca Caicedo a Immobile (recuperato dall’attacco influenzale) davanti. Tutti insieme i tre attaccanti, con il Tucu che partirà dalla posizione di mezzala sinistra. Toccherà a Milinkovic e Parolo (in regia) regalare protezione aggiuntiva alla squadra. Cataldi sembra destinato alla panchina: si è allenato in gruppo per il secondo giorno di fila, ma è stato testato tra le alternative. Il classe 1994 si era fermato in settimana per un affaticamento al polpaccio destro (fasciato durante la seduta).

AVANTI TUTTA. Le scelte definitive verranno prese soltanto a ridosso della gara, non dovrebbero cambiare rispetto alle prove odierne. Correa più Caicedo più Immobile. Avanti tutta. Sulle fasce confermati Lazzari a destra e Lulic a sinistra. I tre di difesa saranno gli stessi delle ultime uscite ufficiali: Luiz Felipe vincerà il ballottaggio con Patric e affiancherà Acerbi e Radu nella linea a tre. La Lazio non cerca di difendere il proprio piazzamento: prova ad attaccare il campionato con tutte le sue forze.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.