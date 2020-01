Avramov: "Lazio interessante. Non mi ha sorpreso la vittoria in Supercoppa"

Un altro attestato di stima per la Lazio, questa volta proveniente da Vlada Avramov. L'ex portiere di Cagliari e Fiorentina tra le altre, è intervenuto a juvenews.eu per parlare del momento della Juventus. Alla domanda sul perché la squadra di Sarri sia capitolata in Supercoppa, il serbo non ha lesinato complimenti ai biancocelesti: “La sconfitta della Juve in Supercoppa non mi ha sorpreso, in quanto la Lazio sviluppa situazioni di gioco e dinamiche molto interessanti, applicando con personalità il 3-5-2. Comunque non si può giudicare la squadra prima in classifica dopo una singola sconfitta. Ci sta dover affrontare dei periodi di calo, sono ciclici e la Juventus credo che li supererà brillantemente”.

