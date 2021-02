Buffon, ci risiamo: rischia un altro deferimento per bestemmia

Gianluigi Buffon rischia ancora una volta una squalifica causa bestemmia. L'episodio imputato risale a martedì durante la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter subito dopo il gol del vantaggio nerazzurro siglato da Lautaro Martinez. Il portiere della Juve era già stato deferito lo scorso 26 gennaio per lo stesso motivo, ma ci è ricascato. Come riporta Libero, ci sarebbero degli audio inequivocabili. Gli stadi vuoti in tutto ciò non aiutano a coprire quanto i calciatori dicono. Difficile che Buffon riesca a evitare lo stop che, in teoria, potrebbe arrivare sia in Coppa Italia che in campionato.

