Lazio, ieri Lotito a pranzo con Inzaghi: il punto sul rinnovo

Una trattativa lunga ed estenuante quella tra Caludio Lotito e Simone Inzaghi per il rinnovo del tecnico biancoceleste. Ieri il presidente era atteso a Formello e non ha mancato l'appuntamento pranzando al centro sportivo insieme al mister. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutta la squadra ha riservato un'accoglienza coi fiocchi al patron laziale salutato con un caloroso applauso a mo' di ringraziamento per il pagamento degli stipendi di febbraio e marzo.

RINNOVO - Dopo un breve colloquio con la squadra, Lotito ha pranzato con Inzaghi per discutere ancora una volta del suo rinnovo. Neanche la chiacchierata di ieri è stata quella decisiva, ma ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca. Il contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione (che possono diventare quasi 3 in caso di qualificazione in Champions) è pronto. Si stanno limando gli ultimi dettagli relativi ai compensi per lo staff tecnico, tema caro al mister. La firma arriverà, ma per l'ufficialità bisogna ancora aspettare.

