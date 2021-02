Lazio, è l'ora di Muriqi: il kosovaro ora cerca conferme

Dopo le tante critiche, al giocatore ma anche ai 18 milioni spesi da Tare per acquistarlo, Vedat Muriqi sta finalmente iniziando a dimostrare il suo valore. Due gol consecutivi a Bergamo, uno in Coppa Italia e uno un campionato, a cui va aggiunto il colpo di testa contro il Parma che ha scaturito l'autogol di Colombi. Colpi da ariete, quelli che mancavano alla Lazio prima del suo arrivo e che il kosovaro può garantire offrendo una soluzione in più all'attacco di Inzaghi.

MOMENTO - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questo è senz'altro il suo momento migliore da quando è alla Lazio e deve sfruttarlo al meglio. L'infortunio di Caicedo lo ha reso la prima scelta dietro Immobile e Correa concedendogli più spazio nelle ultime gare e l'ex Fenerbahce ha colto la palla al balzo. Muriqi è un vero jolly d'attacco, uno che, oltre a finalizzare, gioca molto per la squadra sfruttando la sua fisicità. Inzaghi gli sta dando fiducia, lui la sta ripagando a pieno, ora l'obiettivo sarà confermare queste prestazioni.

