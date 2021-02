De Canio: “Lazio, con la giusta continuità il titolo non è impossibile ”

La Lazio continua a vincere e convincere, l'ultima vittima in campionato è stata l'Atalanta. Ai microfoni di TMW De Canio ha parlato del campionato: "L'Atalanta, come il Napoli e la Lazio, la Roma, che non sono partite per vincere lo Scudetto, in questo campionato così equilibrato possono nutrire delle speranze, a patto di avere una certa continuità. La più accreditata per il titolo tra le altre? Una tra Lazio e Atalanta".