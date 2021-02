Lazio, l'ascesa del nuovo Marusic: presenza costante, assist e gol

La rivincita di Adam Marusic, la scoperta di un nuovo esterno sinistro. Una storia che ha consegnato a mister Inzaghi la pedina che serviva per lo scacchiere tattico della Lazio. L'infortunio di Lulic di un anno fa e le difficoltà fisiche di Fares avevano creato un buco sulla fascia mancina, ci ha pensato il montenegrino a togliere le castagne dal fuoco. Già nello scorso campionato Inzaghi aveva schierato Marusic da quella parte: sembrava una scelta d'emergenza, invece il tempo ha rivelato altro. La primissima apparizione in quel ruolo risale alla stagione 2017-18, un tempo (il primo) in Lazio-Bologna non indimenticabile, poi l'anno successivo lo spostamento in Lazio-Atalanta e anche in quel caso il risultato non fu straordinario.

SVOLTA - Nel segmento finale del 2019-20 cambia tutto. Marusic a sinistra inizia a essere devastante e arriva il primo assist, quello per il 36esimo gol in campionato si Immobile a Napoli. Il campionato in corso è quello della definitiva consacrazione e parte con il botto: a Cagliari subito due assist (a Lazzari e a Immobile) e la conferma dell'asse con Ciro che produrrà altri buoni frutti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il binomio ha portato in dote tre reti (contro Cagliari, Napoli e Sassuolo), gli assist totali sono quattro più la prodezza di Bergamo che ha aperto le porte al trionfo sull'Atalanta. Sorprende anche il dato dei minuti giocati (2112) che lo rende il secondo della rosa biancoceleste, dietro soltanto ad Acerbi. I guai fisici sono alle spalle, Marusic sta scrivendo una nuova storia.

