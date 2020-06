Bundesliga, i primi risultati: primo successo per il Friburgo, il Bayern travolge il Leverkusen

Si sono concluse le prime gare della trentesima giornata della Bundesliga. Il Friburgo, complice l'inferiorità numerica del Moenchengladbach per l'espulsione di Plea, ha messo a segno il suo primo successo da quando è ripartito il torneo. A decidere il match, Petersen, a segno appena un minuto dopo il suo ingresso in campo. Il Bayer Leverkusen è stato travolto dal Bayern Monaco 2-4. Sul tabellino, per quanto riguarda la squadra prima in classifica, le firme di Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandovski. Nel finale il gol di Wirtz, il più giovane nella storia della Bundesliga. Sugli altri campi, si ferma il Lipsia, che chiude 1-1 contro il Paderborn. Il Mainz si aggiudica il derby contro l'Eintracht grazie a Niakhaté e Kunde. Pareggia il Fortuna Dusseldorf, in casa contro l'Hoffenheim.

Di seguito, tutti i risultati:

FRIBURGO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-0 [58' Petersen]

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4 [9' Alario (L), 27' Coman (B), 42' Goretzka (B), 45' Gnabry (B), 66' Lewandowski (B), 89' Wirtz (L)]

EINTRACHT-MAINZ 0-2 [43' Niakhaté, 77' Kunde]

FORTUNA DUSSELDORF-HOFFENHEIM 2-2 [5' Hennings (F), 16' Dabbur (H), 61' Zuber (H), 76' Hennings (F)]

LIPSIA-PADERBORN 1-1 [27' Schick (L), 90' Strohdiek (P)]

