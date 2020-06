Lazio, Caicedo is 'on fire': "Un'altra settimana è terminata" - FT

In casa Lazio si è conclusa un'altra settimana di lavoro. Simone Inzaghi e l'intero gruppo si stanno allenando con motivazione in attesa di scendere nuovamente sui campi di Serie A. Felipe Caicedo ha pubblicato su Twitter alcuni scatti delle sedute degli ultimi giorni in quel di Formello, aggiungendo: "Un'altra settimana è terminata". Non sfugge la scelta di accompagnare il messaggio con delle fiamme. L'ecuadoriano, al pari dei compagni di squadra, sta mantenendo alta la concentrazione e l'attenzione per tornare alla massimo della condizione per la prima gara, che sarà già big match, contro l'Atalanta.

Strappo tra Lega e FIGC: tutto si può ricucire sciogliendo il nodo della quarantena

Brasile, riparte il campionato carioca: gare a porte chiuse (ma per poco)

TORNA ALLA HOMEPAGE