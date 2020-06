Brasile, riparte il campionato carioca: gare a porte chiuse (ma per poco)

Mentre il Governo guidato da Bolsonaro sta affrontando un'impennata di casi di Covid-19, dal Governatore dello stato di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, è arrivata l'autorizzazione alla ripresa dell'attività calcistica nella regione. Può dunque tornare il campionato carioca, ovvero quello statale, di Rio, il cui titolo è detenuto dal Flamengo. L'annuncio è arrivato nella tarda notte di venerdì 5 giugno: le squadre potranno tornare in campo già dalla prossima settimana, a porte chiuse. Le gare senza spettatori, tuttavia, non saranno molte. Da luglio, infatti, è prevista la presenza dei tifosi negli impianti, a patto che la presenza di quest'ultimi non sia superiore a un terzo della capienza degli stadi stessi. Il Maracanà, riporta l'Ansa, potrà accogliere circa 22 mila persone. La chiusura dei campionati statali è un passo fondamentale per arrivare a disputare il campionato nazionale, solitamente previsto per maggio.

