Fifa, Infantino: "Buoni progressi sul calendario delle partite internazionali"

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato della ripresa del calcio e di tutti i temi relativi alla ripartenza. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Su un argomento molto importante, cioè il calendario delle partite internazionali, sono felice di informarvi che abbiamo fatto buoni progressi. Confrontandoci con le varie parti interessate siamo più vicini a presentare una soluzione equilibrata, che tenga conto delle sfide e delle esigenze di tutti. Avete visto le raccomandazioni mediche che abbiamo presentato la scorsa settimana, a supporto dell roadmap per il riavvio delle competizioni, che tengano presente il principio più importante: la salute viene prima di tutto. Anche la nuova possibilità di effettuare cinque sostituzioni ha lo stesso scopo: proteggere la salute, in questo caso dei nostri giocatori. La salute pubblica deve restare la nostra priorità, senza dimenticare il benessere di giocatori, arbitri e tutti coloro che partecipano a ogni attività calcistica. Il calcio è già ricominciato o sta per farlo in diversi Paesi. Questo regala speranza per il futuro a noi e a tutti gli appassionati del mondo. Tuttavia dobbiamo anche comprendere e rispettare decisioni diverse da questa, specie da parte di coloro fra noi che hanno ancora bisogno di tempo per assicurarsi che la ripartenza avvenga in modo sicuro per tutti".