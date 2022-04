Bundesliga, tv russa censura due match: troppi messaggi pro - Ucrania

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La censura russa agisce su tutti i fronti dallo scoppio della guerra in Ucraina e il mondo dello sport non è esente. Nella giornata di sabato infatti la visione di due gare è stata sospesa a causa dei numerosi messaggi pro-Ucraina o comunque immagini contro la guerra. Match TV ha quindi interrotto Borussia Dortmund - Lipsia e Borussia Monchengladbach-Mainz. La Lega tedesca non ha infatti mai interrotto la distribuzione dei match di Bundesliga in Russia ma gli ultimi atti di cenura potrebbero portare a una rottura.