Cagliari, Capozucca: "Joao Pedro in azzurro? Perchè no, Mancini non ha attaccanti"

Lunga intervista quella rilasciata dal direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca che ha parlato ai microfoni di Radiolina anche di Joao Pedro: "Ho parlato con Joao Pedro e tutti hanno l’ambizione di fare sempre meglio: a lui ho detto che i suoi obiettivi sono la salvezza del Cagliari e magari la Nazionale, non vedo perché non possa essere convocato dall’Italia in un momento in cui non ci sono attaccanti”. Il calciatore ha infatti il passaporto italiano.

