Zaccheroni: "Italia? Non riesco a vederla fuori dal Mondiale. Nell'ultima gara..."

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Alberto Zaccheroni ha parlato degli ultimi risultati ottenuti dalla nazionale italiana. L'ex allenatore della Juventus, a qualche giorno dalla mancata qualificazione diretta degli azzurri ai Mondiali di Qatar, ha spiegato: "Ora siamo delusi, ma io non sono così pessimista, non riesco proprio a vederla la possibilità di essere fuori dal Mondiale. Non giochiamo con la voglia di stupire perché vincendo l'Europeo abbiamo già stupito. Quando scatta la chimica ti viene tutto facile, finito quel momento bisogna ricostruire. Bisogna star calmi ora, l'ultima prestazione va analizzata ma credo sia stato un problema di testa. Non abbiamo vinto l'Europeo per caso, il problema è che ora qualcuno è fuori condizione".

Lazio - Juventus, il promo di Dazn: "Sarri e Allegri di nuovo avversari" - FOTO

Lazio - Juventus, Sconcerti: "Sarri in grado di adattarsi più di Allegri"

TORNA ALLA HOMEPAGE