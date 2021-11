Lazio - Juventus, Sconcerti: "Sarri in grado di adattarsi più di Allegri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della contrapposizione tra Allegri e Sarri, che si renderà evidente in occasione del match tra Lazio e Juventus, in programma sabato 20 novembre alle 18 all'Olimpico. Il noto giornalista ha spiegato così il suo punto di vista: "Il gioco deriva anche dai giocatori che hai. Credo che siano due allenatori che si sappiano anche adattare. Paradossalmente più Sarri che Allegri, perché quest'ultimo deve trovare un equilibrio più profondo per le sue squadre e ora sta facendo fatica. Sarri lascia la stessa formula e difficilmente la rivede".

