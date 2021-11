Costa: "Capienza al 100%? Non possiamo permettercelo. La decisione..."

"Non possiamo permetterci di vedere tifosi allo stadio senza mascherina, dobbiamo mantenere gli standard di sicurezza, rispettare le regole, serve maggiore responsabilità da parte di tutti e maggiori controlli". Si è espresso in questo modo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di "Un Giorno da Pecora", trasmissione in onda su Rai Radio 1. Sull'aumento della capienza al 100%, infine, ha concluso: "Al momento si tratta di una valutazione che va rimandata visto l'aumento dei contagi".

