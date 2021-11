Serie A, scontri d'alta quota: tre partite tra le prime 8 nella 13^ giornata

La 13^ giornata di Serie A potrebbe essere il giro di boa anticipato che tutti sono abituati ad attendere sei turni più tardi. In questo turno di campionato si affronteranno 6 delle prime 8 squadre e i risultati che matureranno da questi confronti potrebbero indirizzare il torneo in un verso o in un altro. Sabato alle 18:00 c'è Lazio - Juventus, quinta contro ottava con i bianconeri che devono dimostrare di essere all'altezza di Milan e Napoli. Alle 20:45 saranno proprio i rossoneri, primi della classe, a scendere in campo: di fronte a loro la Fiorentina con Vlahovic al comando per cercare di migliorare il loro settimo posto. Domenica alle 18:00 poi il match tra Inter e Napoli. I nerazzurri, terzi, potrebbero accorciare sui partenopei primi, ma inavvertitamente farebbero un favore ai cugini milanisti stoppando Spalletti & Co. Senza scontri diretti, ma non per questo agevolate, Atalanta e Roma, rispettivamente quarta e sesta, che dovranno giocare contro Spezia e Genoa. Nulla sarà come prima dopo questa giornata.