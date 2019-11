Cagni: "Immobile incredibile, la Lazio è casa sua. Anche se in Nazionale..."

100 gol con la Lazio per entrare definitivamente nella Storia, quella con la s maiuscola. Ciro Immobile non si ferma più, a Roma - sponda biancoceleste - sembra aver trovato il suo ambiente ideale. Ne è convinto anche Gigi Cagni, ex allenatore di Verona e Brescia (tra le altre), che intervenuto ai microfoni di TMW radio ha elogiato l'attaccante principe della Lazio, senza disdegnare una piccola critica in merito: "Immobile è un giocatore che nella Lazio a livello tecnico è incredibile. Poi va in Nazionale e all'estero e non segna. Sembra che la Lazio sia casa sua: la squadra è costruita intorno a lui. Quando sono tutti in forma, la Lazio fa un gioco unico. Immobile non ha una grandissima personalità, per questo si esprime al meglio nel suo ambiente. Mancini in Nazionale ha deciso per il 4-3-3, che è ben diverso dallo schema della Lazio".

