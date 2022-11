Calciomercato, costa cara la sigaretta a Nainggolan: l'Anversa lo taglia e ora rispunta l'Italia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

C'è poco da dire, in Italia si sta proprio bene, soprattutto se fai la vita da calciatore. E poco importa se intorno a te ci sono solo polemiche e racconti di una vita fatta di eccessi e follie, perchè Radja Nainggolan è anche questo. Prima a Roma, poi a Milano, poi a Cagliari, cambiano le città, i club di appartenenza, ma il belga resta quello di sermpre. Serate in discoteca, corse sfrenate su lussuose supercar, qualche sigaretta di troppo e un ritmo di vita non proprio da calciatore attento alla salute, eppure qualcuno potrebbe riportarlo in Italia. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira infatti, il centrocampista lascerà il Royal Antwerp Football Club, squadra di Anversa e vorrebbe tornare nel Belpaese. Chissà se la notizia possa già far gola a qualche società di Serie A. Lo stesso club belga ha diramato un comunicato per annunciare di non voler reintegrare il centrocampista: "Stasera c'è stato un colloquio tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. In vista della pausa per i Mondiali, si è reso necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L'Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno". Il giocatore era stato sospeso per aver fumato in panchina.