Calciomercato, dall'Italia al resto d'Europa: le date della sessione estiva

La stagione 2021/22 è ormai conclusa e se da una parte i giocatori si godono il meritato riposo, dall’altra inizia il tour de force per procuratori e direttori sportivi. Ad accendere l’estate e ad intrattenere tifosi e amanti del calcio, come sempre, ci pensa la sessione estiva di calciomercato. È il momento più atteso e più importante, in cui si prospetta la programmazione dell’intera stagione futura. I club hanno già iniziato a sondare il terreno e avviare le prime trattative per cercare di portare a termine colpi importanti ma, come stabilito dal Consiglio Federale, il mercato aprirà ufficialmente i battenti il 1° luglio. A partire da questa data, dunque, potranno essere depositati formalmente tutti i contratti relativi a acquisti o cessioni, il tutto andrà fatto entro e non oltre le 20:00 del 1° settembre 2022.

EUROPA – Questa la situazione all’estero, considerando in primis i maggiori campionati europei. In Germania e in Spagna l’inizio coincide con quello del mercato italiano quindi venerdì 1° luglio. Invece, in Inghilterra e in Francia la sessione prenderà il via il 10 giugno, anticipatamente rispetto agli altri paesi. Avranno dunque più tempo per poter programmare la stagione che verrà. Non ci sono dubbi o variazioni in merito alla conclusione, fissata per tutti al 1° settembre 2022. Discorso diverso per Portogallo, Belgio, Olanda e Turchia. L’Eredivise sarà la prima a dare il via, l’inizio è fissato al 9 giugno e si concluderà 31 agosto. Seguita dalla Süper Lig: dal 17 giugno all’8 settembre. In Primeira Liga e in Pro League i battenti apriranno il 1° luglio e si chiuderanno rispettivamente il 22 settembre e il 31 agosto.

MONDO – L’Argentina precede tutti quanti, il mercato ha già aperto da qualche giorno: 16 maggio e si concluderà il 7 agosto. In Cina l’inizio coincide con la sessione italiana e di altri paesi europei, dunque, dal 1° luglio e chiuderà le porte il 31 agosto. Avranno meno tempo rispetto a tutti, Stati Uniti e Brasile dove l’inizio e la fine sono stati fissati rispettivamente: dal 7 luglio al 4 agosto e dal 18 luglio al 15 agosto.

