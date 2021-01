Calciomercato, dalla Spagna: "Il Betis ha un accordo con Rui Silva. Lo seguiva la Lazio"

Il Real Betis ha raggiunto un accordo con Rui Silva affinché il portiere portoghesi giochi tra i "verdiblanco" per le prossime quattro stagioni. L'accordo, riportato da Mundo Deportivo, potrebbe esser reso pubblico già in questi giorni, a meno di sei mesi dalla scadenza del contratto che lega il calciatore al Granada. Altri club, tra cui Lazio, Milan, Inter, Everton, Siviglia, Valencia e Villarreal, avevano chiesto informazioni su Rui Silva, ma gli andalusi sono stati i primi a chiudere un accordo con i rappresentanti del giocatore. Compromesso che potrebbe essere rotto se alla fine il portiere decidesse di accettare un'offerta migliore: in quel caso, tuttavia, il club spagnolo dovrebbe essere risarcito con importi già concordati nel precontratto firmato da entrambe le parti.

