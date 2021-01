Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo: due biancocelesti entrano in diffida

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo per la sedicesima giornata d'andata. Tre i calciatori della Lazio, impegnata all'Olimpico contro la Fiorentina, che sono stati sanzionati. Wesley Hoedt e Gonzalo Escalante, alla loro quarta ammonizione, sono entrati in diffida: entrambi sono stati "puniti" per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Confermato anche il cartellino giallo ai danni di Luiz Felipe, arrivato alla sua seconda sanzione. Per quanto riguarda la squadra di Prandelli, Castrovilli, già diffidato, dovrà scontare la squalifica nella prossima giornata di campionato. Infine, a proposito del Parma, avversario della Lazio nella 17esima giornata, l'unico calciatore a essere stato sanzionato è Cyprien, al suo secondo provvedimento. Nessuno della squadra di D'Aversa salterà la gara con i biancocelesti per squalifica.

