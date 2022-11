Calciomercato, dalla Spagna: "Muriqi corteggiato da un club di Premier"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Non c'è ancora alcuna offerta, ma le ultime indiscrezioni lasciano pensare che potrebbe arrivare presto. L'Aston Villa, secondo quanto riportato dal portale spagnolo OkDiario.com, starebbe seguendo con interesse le performance di Vedat Muriqi con la maglia del Maiorca. La clausola rescissoria è di 40 milioni, e il club iberico non sarebbe disposto a negoziare la cessione al di sotto di tale importo, ma se dovesse arrivare un'offerta importante, sarebbe lo stesso ex Lazio a decidere se rimanere o meno. Dalle parti del Son Moix, sono convinti di poterlo trattenere almeno fino al termine della stagione. Il Maiorca ha investito sul kosovaro, il giocatore è soddisfatto e felice della sua vita sull'isola e il piano è averlo ancora per molti anni. I piani, tuttavia, nel calcio possono subire anche improvvise modifiche. Non si esclude al momento che possa arrivare l'addio: soprattutto se l'Aston Villa deciderà di far sul serio.

TORNA ALLA HOMEPAGE