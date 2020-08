Calciomercato, il ct del Kosovo: "Muriqi? Spero firmi per la Lazio"

CALCIOMERCATO LAZIO - "Muriqi? Spero firmi per la Lazio, sarebbe un bell'acquisto. Una fortuna anche per la mia nazionale". A parlare così è Bernard Challandes, ct del Kosovo, che ha presentato l'attaccante del Fenerbahce e della selezione balcanica. Il mister parla del centravanti e spiega che anche lui si è dovuto ricredere sulle qualità di Vedat. Lo scetticismo iniziale, però, è sfumato via per l'impegno profuso dal giocatore che si allena anche un'ora in più dei compagni, chiama i cross agli esterni e sprona tutti a dare il massimo. Fisicità, temperamento e impegno che potrebbero conquistare anche la Lazio a cui lo consiglia: "Muriqi è diverso da Immobile, per stile di gioco ricorda Romelu Lukaku. Parliamo di due livelli differenti, ma è quel tipo di giocatore. Fisico, sempre pericoloso, tiene palla, fa sallire la squadra, uno che sposta le montagne. Lo vedo bene insieme a Correa. L'argentino gli gira intorno e lui tiene botta".

SU BERISHA - Challandes parla anche di Valon Berisha. Il centrocampista non è riuscito ad affermarsi con la Lazio e, dopo il prestito in bundesliga, è volato in Francia per vestire la maglia del Reims. Su cosa non ha funzionato il 69enne non ha dubbi: "Troppa concorrenza a centrocampo: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Valon è bravo, lo conosco da anni, ma ha bisogno di giocare. Sono contento che sia andato via, lo dico sinceramente. Non ho nulla contro Inzaghi, ma così Berisha può far vedere chi è davvero".

