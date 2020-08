Lazio, slitta la partenza per Auronzo: il comunicato del club

Cambiano i piani in casa Lazio. La squadra non partirà domenica 23 per Auronzo di Cadore, bensì lunedì 24. Slitta quindi di 24 ore il viaggio che era previsto per domani. Di seguito la nota della società: "Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020".