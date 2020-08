Calciomercato Lazio, altro contatto per Muriqi: la situazione

Una conference call per provare a chiudere l'operazione Muriqi. Lazio e Fenerbahce, mentre si giocava la finale di Europa League, si sono riunite per tentare di trovare la quadratura del cerchio e far scattare la fumata bianca. C'è ancora da attendere, le parti si riaggiorneranno, probabilmente già domani, perché Lotito ha fretta di regalare a Inzaghi almeno un altro acquisto prima che cominci il ritiro. La Lazio ha ribadito la sua offerta, non intende arrivare ai 20 milioni chiesti dai turchi, ballano circa due milioni tra domanda e offerta, Bastos non dovrebbe essere inserito nell'affare, sembra destinato all'Istanbul Basaksehir. Muriqi spinge per arrivare a Roma, ha chiesto ai dirigenti del Fenerbahce di non mettersi di traverso, di allentare un po' la presa e concedere il sì tanto atteso. Non appena il club di Istanbul darà l'ok, il kosovaro partirà per Roma e si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto con la Lazio che sarà di cinque anni a due milioni di euro a stagione.

Pubblicato il 21-08-2020 alle 23.35