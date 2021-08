Calciomercato, il futuro di Romagnoli è ancora da scrivere: l’Inter osserva da lontano

Il calciomercato ancora non si è concluso, manca veramente poco e i club sono al lavoro per effettuare gli ultimi colpi. Alessio Romagnoli, difensore del Milan classe ’95, dovrebbe rimanere in rossonero ma il suo contratto è in scadenza nel 2022. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere e le trattative per prolungare l'accordo sono un po' bloccate. La sensazione è che si vada avanti fino a giugno e che poi le strade si dividano. Secondo TMW, anche l'Inter starebbe monitorando la situazione. Il difensore è stato accostato in passato a Barcellona, Juventus e Lazio, di cui è grande tifoso. Romagnoli si candida a essere un nome caldo per la sessione estiva del prossimo anno.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Mendy sospeso dal Manchester City: è accusato di stupro su tre ragazze

Basic: "La Lazio è sempre stata la prima scelta. Sono pronto per Sarri"