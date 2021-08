Mendy sospeso dal Manchester City: è accusato di stupro su tre ragazze

Con un comunicato ufficiale, il Manchester City informa di aver sospeso Benjamin Mendy, difensore francese, poiché sotto indagine da parte della polizia. Il club inglese spiega che non rilascerà ulteriori informazioni fino al completamento del processo. Come riportano molte fonti britanniche, tra cui PA, il difensore sarebbe accusato di quattro capi accusa tra cui aggressione sessuale su tre ragazze di età superiore ai 16 anni, avvenuti tra ottobre 2020 e agosto 2021. Di seguito il comunicato: “Il Manchester City conferma che, dopo che è stato accusato dalla polizia quest’oggi, Benjamin Mendy è stato sospeso in quanto c’è un’indagine in corso. L’accaduto è oggetto di un processo legale e quindi il Club non è in grado di fare commenti ulteriori fino al termine del processo stesso”.