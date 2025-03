Calciomercato | Immobile raggiunge Milinkovic o Luis Alberto? Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Nonostante 15 gol realizzati in totale, Ciro Immobile sembra non aver convinto il Besiktas. O meglio sarebbe meglio dire che lo stipendio da 6.5 milioni a stagione e i 35 anni sulla carta d'identità starebbero spingendo i turchi a cercare di piazzare l'attaccante. L'uomo dei record della Lazio si era trasferito in SuperLig con tanto entusiasmo e la sua esperienza sul Bosforo era iniziata anche bene. Qualche infortunio di troppo e gli errori dal dischetto soprattutto in Europa League hanno un po' rotto l'incantesimo.

Il club bianconero starebbe pensando di cedere il calciatore in estate per abbassare in un colpo solo il monte ingaggi e l'età media della squadra. Ma chi sarebbe disposta ad accogliere Immobile a 35 anni suonati e con uno stipendio così alto? In Turchia sono sicuri che i club interessati sarebbero molti. In particolare in Arabia Saudita e Qatar in molti vorrebbero accogliere Ciro. Sia la Saudi Pro League che la Qatar Stars League sarebbero pronte a fare follie per portare nella propria lega il bomber. Proprio nei due campionati giocano Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto che con Immobile hanno fatto la fortuna della Lazio dal 2016 in poi. Chissà se Il numero 17 si ritroverà ancora in coppia con uno dei due o li ritroverà da avversari.

