Calciomercato Juve | Chiesa-Besiktas, parla l'agente: "Ecco come stanno le cose"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un sogno rimasto sogno per le esose richieste sull'ingaggio. Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus, ha fatto gola a tante squadre di Serie A, Lazio compresa. Operazione praticamente impossibile fin da subito, resa ancor più complicata proprio dalla richiesta dell'attaccante italiano. Nelle ultime ore il nome del calciatore è stato accostato anche al Besiktas, che nelle scorse settimane ha accolto dalla Lazio Ciro Immobile.

In merito alla possibile operazione ha parlato anche il vice presidente del club turco, Huseyn Yucel. Pronta la risposta anche dell'agente, del figlio d'arte, Fali Ramadani, ai microfoni di SkySport. "Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa".

TORNA ALLA HOMEPAGE