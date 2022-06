Calciomercato, la Cremonese attende una risposta da Radu: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nonostante l'infortunio ha deciso di puntare comunque su Marco Carnesecchi. La trattativa con l'Atalanta prosegue, ma i biancocelesti potrebbero avere bisogno anche di un altro portiere per i primi mesi della nuova stagione. Nei giorni scorsi tra i nomi emersi c'era anche quello di Ionut Radu di proprietà dell'Inter. Il classe '97 lascerà i nerazzurri e sono tante le squadre interessate: oltre alle piste in Ligue 1, in Serie A si è mosso l'Empoli che molto probabilmente saluterà Guglielmo Vicario. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com chi si è mosso più concretamente è la Cremonese che attende una risposta dal giocatore. Se dovesse arrivare un sì allora la dirigenza grigiorossa inizierebbe una trattativa ufficiale con l'Inter.